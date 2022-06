OTSEBLOGI | Kanepi mängib maailma seitsmenda reketiga

Kanepi ja Pliškova kohtumine on kavas Steffi Grafi nime kandva peaväljaku teise matšina, esimene kohtumine algab Eesti aja järgi kell 12. Eeldatavasti pääsevad Kanepi ja Pliškova väljakule kella 13-14 vahel.

Kaia Kanepi - Karolina Pliškova:

Enne mängu:

Reedel 37-aastaseks saanud Kanepi ja 30-aastane Pliškova pole kumbki pärast Prantsusmaa lahtisi mänginud ning Berliini turniir on nende hooaja esimene muruturniir.

Prantsusmaa lahtistel kaotas Pliškova ootamatult juba teises ringis, jäädes alla toonasele maailma 227. reketile, prantslanna Leolia Jeanjeanile. Kanepi jõudis kolmandasse ringi, kus pidi tunnistama hilisema finalisti, 18-aastase ameeriklanna Coco Gauffi paremust.

Kanepi on sel hooajal saanud 19 võitu ja kaheksa kaotust. Pliškova vigastas hooajaeelsel ettevalmistusel kätt ja alustas seetõttu võistlemist alles märtsis, tal on kirjas kuus võitu ja kaheksa kaotust.

Enda 16 turniirivõidust kolm on Pliškova saanud murul, lisaks on ta veel kolmel korral jõudnud finaali, viimati eelmise aasta Wimbledoni slämmiturniiril.

Kanepi pole muruturniiridel kunagi finaali jõudnud, Wimbledonis on ta aga kahel korral veerandfinaalis mänginud. Viimastel aastatel on Kanepi murul väga vähe mänginud: mullu tegi ta kaasa ainult Wimbledonis, kus langes avaringis konkurentsist, 2020. aastal jäi muruhooaeg koroonapandeemia tõttu vahele ning 2019. aastal mängis ta murul samuti vaid Wimbledonis ja jõudis siis teise ringi. Viimati sai Kanepi muruväljakuil maailma edetabelis kõrgemal kui 90. kohal olevast mängijast jagu 2014. aastal, kui ta alistas Wimbledoni avaringis toonase maailma kaheksanda reketi Jelena Jankovici.

Omavahel on Kanepi ja endine maailma esireket Pliškova mänginud kolmel korral ja kõikides senistes matšides on peale jäänud tšehhitar. Nende viimasest mängust on möödas enam kui neli aastat – 2018. aasta alguses olid nad vastamisi Brisbane'i veerandfinaalis, kus Pliškova jäi peale 3:6, 7:5, 6:2.