Karl Patrick Lauk sai Hollandis kokkuvõttes neljanda koha

Üldvõidu pälvinud Kooij teenis esikoha ka viimasel, viiendal etapil (160,5 km), kus edestas grupifinišis taanlast Alexander Salbyt (Riwal Cycling Team) ja austraallast Sam Welsfordi (Team DSM). Lauk lõpetas viimasel päeval 15. ja Mihkel Räim (Burgos-BH; +1.47) 51. kohal.

Kokkuvõttes järgnesid Kooijle itaallane Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix; +0.28) ja belglane Aaron van Poucke (Sport-Vlaanderen-Baloise; +0.34). Kõrge neljanda koha pälvinud Lauk kaotas võitjale 41 sekundiga ja 33. positsioonil lõpetanud Räim kolme minuti ja 41 sekundiga.

"Kõik päevad olid väga närvilised eelkõige tuultele avatud teede tõttu. Igapäevane tuul ja kukkumised segasid oluliselt kaarte. Me suutsime ilusasti püsti jääda ning meie tiim sai Pro kategooriaga velotuurilt etapivõidu ja kokkuvõtte neljanda koha – see on väga kõva saavutus ja nii mina kui tiim hindame seda väga kõrgelt," ütles Lauk.

Laugu tiimikaaslane Timothy Dupont võitis ZLM-i velotuuril neljanda etapi.