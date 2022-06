NFL-is alustav tõkkesprinter jooksis maailma läbi aegade kolmanda aja

Mitmekülgne Ameerika Ühendriikide sportlane Devon Allen jooksis pühapäeval New Yorgis toimunud võistlusel maailma kõigi aegade kolmanda tulemuse 110 meetri tõkkejooksus.

27-aastane Allen läbis tõketega staadionisirge ajaga 12,84 ehk vaid neli sajandikku Aries Merritti maailmarekordist aeglasemalt. Alleni tulemusest on olnud parem ka samuti ameeriklane Grant Holloway, kes jooksis mullu 12,81.

New Yorgi võistlusel oli Holloway ka ise kohal, aga olümpiahõbe piirdus ajaga 13,06 ehk jäi aprillis ameerika jalgpalli klubi Philadelphia Eaglesiga lepingu sõlminud Allenist kindlalt maha.

"Ma arvasin, et võin täna rekordi ületada," kommenteeris Allen telekanalile NBC. "Suutes korrastada mõned asjad, neli sajandikku on neli tuhandikku ühe tõkke kohta, mis on nii väike vahe. Pean ootama järgmist võistlust."

Allen planeerib võistelda juulini ja keskenduda seejärel NFL-i hooaja ettevalmistusele. Ta mängis ameerika jalgpalli ka ülikoolis ning paistis hiljuti treeningutel hästi silma, misjärel pakkus Eagles talle lepingut.

"Kui ma teen nii palju - jalgpalli ja kergejõustikku, üritades mõlemat tasakaalus hoida -, siis pean olema hästi teadlik oma taastumise, une, dieedi ja kõige muu sellise osas," jätkas Allen. "Nii et see seadis mind pisut enam piiridesse, aga mõistagi asi töötab."

Allen on kergejõustiklase karjääri jooksul osalenud kahes olümpiafinaalis: Rio de Janeiros lõpetas ta viiendal ja Tokyos neljandal kohal. Lisaks pääses ta 2019. aastal Doha MM-i finaali, kus finišeeris seitsmendana.