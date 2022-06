Kallaste sõprusmängust Albaaniaga: proovime veidi julgemad olla

Eesti jalgpallikoondis kohtub esmaspäeval maavõistlusmängus Albaaniaga. Vastaste väljakul peetavas mängus on Eestil puudu mitmed põhimehed, sellele vaatamata loodetakse saada korralikku tulemust.

"Tahame ikkagi väljakule minna ja teha paremad esitused, näiteks olla palliga julgemad. Oleme tuvastanud kohad, kus saame paremini teha, aga põhirõhk on ikkagi sellel, et uus ja värske meeskond saaks platsile minna ning suudaksime kaitses asjad kontrolli all hoida. Argentina mängus nii ei läinud, aga seal oli ka korralik klassivahe," rääkis kaitsja Ken Kallaste.

"Malta vastu tegelikult kaitse toimis, mis oli ka selles mängus meie peamine eesmärk. Albaania vastu läheme sama innukalt peale ja proovime veidi julgemad olla. Nüüd kui punktide peale ei mängi, siis loodetavasti oleme enesekindlamad ja saame tulemuse, mida tahame, et hea tundega koondiselaager lõpetada," lisas Kallaste.

Maavõistlus Albaaniaga toimub Air Albania Arenal 13. juunil Eesti aja järgi algusega kell 19.00.