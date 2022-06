Liverpool palkab Portugali kõrgliiga parima väravaküti

The Athleticu andmetel maksab Liverpool Benficale 75 miljonit eurot, kuid sellele võivad lisanduda ka erinevad boonused, mis viivad lõpliku summa 100 miljoni euroni. Üleminekut kinnitas ka jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano.

22-aastane Nunez jäi laupäeval Uruguay rahvuskoondise sõprusmängust Panama vastu koosseisust välja ja väidetavalt lendas Madridi, kus ta ootab ülemineku täpsemate üksikasjade selgumist. Esmaspäeval läbib Nunez arstliku ülevaatuse, misjärel on ta valmis Liverpooliga sõlmima viieaastase lepingu.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. #LFC



Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P