Primoz Roglic võitis Dauphine velotuuri

Seitsmenda ehk eelviimase etapiga velotuuri üldliidriks tõusnud Roglic pidi viimasel, 137,5 kilomeetri pikkusel etapil rinda pistma tiimikaaslase Jonas Vingegaardiga, kes hoidis üldarvestuses teist kohta.

Etapi lõpufaasis suutsid Roglic ja Vingegaard teistest eralduda, lähimad konkurendid jäid neist üle kahe minuti kaugusele. Finišisse jõudes loovutas Roglic etapivõidu Vingegaardile, kuid velotuuri üldarvestuses noppis sloveen siiski võidu.

Lisaks Roglicile on Sloveenia ratturitest Dauphine velotuuri üldvõitjaks tulnud ka Jani Brajkovic, kes teenis oma võidu 2010. aastal.

2010: Jani Brajkovic

2022: Primoz Roglic



Simply unstoppable! After eight stages of racing, @rogla becomes the second Slovenian to win the @dauphine #Dauphine | @JumboVismaRoad pic.twitter.com/cH3WmK7lRp