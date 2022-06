Pühapäeval 25. kohalt alustanud Soomer suutis tõusta 13 kohta ja kuna katkestajaid praktiliselt polnud, jäi edenemine laupäevasele sõidule pisut alla. "Tänane sõit oli iseenesest hea, aga reede tõttu liigitaksin nädalavahetuse pigem kohutavate kilda," nentis Soomer pärast teist võistlussõitu.

"See on peeglisse vaatamise koht nii mulle kui meeskonnale, me võime mängida uute lahendustega testipäevadel või kodus, aga me ei saa selleks raisata võistlusnädalavahetuse treeningute nappe minuteid," jätkas Soomer.

"Olen peaaegu kindel, et kui oleksin eelmise etapi seades rattale värsked rehvid alla pannud, olnuksin kokkuvõttes kõrgemal kohal. Õnneks on pärast koduste meistrivõistluste etappi tulemas test Donington Park'i ringrajal, kus saame uued lahendused kõik läbi proovitud. Mootoriga olen rahul, sest see veab nüüd paremini, ent tagaratta pidamine ja tsikli juhitavus aeglastes kurvides vajavad veel tähelepanu."

Sõidu võitis taas Dominique Aegerter (Yamaha), kes suutis kaks ringi enne lõppu mööduda Lorenzo Baldassarrist (Yamaha). Aegerteril on pärast nelja etappi ette näidata kaheksast sõidust koguni seitse võitu.

Kolmanda koha sõitis välja Nicolo Bulega (Ducati), kelle nimele kirjutati võistkonna peakorteri rõõmuks ka kehtiv rajarekord. Väike lohutus seegi, sest esimesel ringil pudenes Bulega käiguvahetuse apsaka tõttu teiselt positsioonilt seitsmendaks.

Aegerter, Baldassarri ja Bulega on pärast nelja etappi punktitabeli liidrid ja Dynavolt Triumphi sõitjad leiame esikümne teisest poolest. Pühapäeval üheksandalt kohalt alustanud ja neljandana lõpetanud Stefano Manzi on 51 punktiga seitsmes ja kohe tema selja taga on Soomer, kes jagab 44 punktiga kaheksandat-üheksandat kohta Frederico Caricasuloga (Ducati).

Järgmine etapp leiab aset juuli keskel Inglismaal (15.07-17.07), aga enne seda võib Soomerile kaasa elada koduste meistrivõistluste etapil, mis toimuvad Porsche ringil juba eeloleval nädalavahetusel (18.06-19.06).