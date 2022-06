Vabapääsmega turniirile saanud hollandlane üllatas finaalis Medvedevit

Finaalis oli oma esimese ATP tuuri tiitli teeninud van Rijthoven Medvedevist parem 6:4, 6:1. Seejuures mängis hollandlane alles teist korda ATP tuuri turniiril põhitabelis ning temast sai esimene hollandlane, kes võitnud ATP tiitli pärast Sjeng Schalkenit 2003. aastal.

"See on minu jaoks midagi uut, sellega harjumine võtab aega," märkis van Rijthoven oma karjääri esimesest ATP tiitlist rääkides. "See oli unistuste nädal. Tahaksin tänada oma meeskonda, kes aitas mul jääda tagasihoidlikuks ega teinud seda asja suuremaks, kui see tegelikult oli."

"Daniil on suurepärane mängija, olen teda palju kordi telekast vaadanud ja tema vastu mängida oli omaette unistus," lisas van Rijthoven.

Lisaks Medvedevile alistas van Rijthoven teel tiitlile ka maailma üheksanda reketi Felix Auger-Aliassime, Hugo Gastoni (ATP 66.), Matthew Ebdeni (ATP 432.) ja Taylor Fritzi (ATP 14.).