USA üliõpilasmeistrivõistlustel uuenes 200 meetri hooaja tippmark

Esikoha teeninud 22-aastane Steiner ületas ühtlasi ka Favour Ofili alles tänavu püstitatud USA üliõpilasrekordi 21,96. Ofili ise lõpetas Eugene'is teisena.

Maailma hooaja edetabelis võttis Steiner liidrikoha namiiblannalt Christine Mbomalt (21,87). Alla 22 sekundi on tänavu veel jooksnud jamaikalanna Shericka Jackson (21,91), Ofili (21,96) ning ameeriklannad Gabrielle Thomas (21,98) ja Brittany Brown (21,99).

"Me oleme kogu hooaega võtnud õppetunnina. Iga võistlus on võimalus õppida ja 200 meetri jooksus teatud asju parandada. Nii et ma arvan, et õigel ajal kõik klappis," lausus Steiner.

Mullu jäi ta Achilleuse kõõluse vigastuse tõttu olümpia katsevõistlustelt eemale, aga paari nädala pärast toimuvate maailmameistrivõistluste katsevõistlustel stardib Steiner favoriidina.

Lisaks kuldmedalile 200 meetris teenis Steiner ajaga 11,08 pronksi 100 meetris. Teda edestasid Julien Alfred (11,01) ja Kemba Nelson (11,02). Lisaks paistis Steiner silma 4 x 400 meetri jooksus, kus sai oma vahetuse neljandana, aga viis Kentucky ülikooli võitjana finišisse.