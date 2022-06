Teder naiskonna pääsust finaalturniirile: tiimi keemia oli nii hea

Kui oluline sinu jaoks ajalooline pääse oli?

Uskumatud emotsioonid! Tean, kui kaua naised on seda juba üritanud. Väga vinge tunne! Esimest korda sain proovida ja saime edasi.

Mis seekord tiimis teistmoodi oli? Ebaeestlaslikult võitsite kolm mängu järjest ühe punktiga, ühe normaalajal ja kaks lisaajal ka.

Tiimi keemia oli nii hea. Uskusime, mida treener rääkis ja panime kõik mängu. Ega see lihtne ei olnud ja võitlesime viimaste sekunditeni. Aga saime tehti ja emotsioonid olid väga lahedad.

12 paremat mängivad septembris finaalturniiril. Millest võib unistada?

Top 12 on ikka kõva tulemus, aga sellega me ei piirdu. Anname endast parima ja kes teab, mis seal juhtuda võib.

Suvi on 3x3 korvpalliga, aga tegelikult jätkuvad sügisel õpingud ja võistlused Ameerika Ühendriikides. Sa oled Tartust ja Audentesest jõudnud USA üliõpilaskorvpalli. Kuidas Ameerikas korvpalliga kohanemine on kahe aasta jooksul läinud?

Hästi, see ei ole olnud lihtne. Audentes on andnud mulle suure abi. Hästi vinge on ja olen nautinud seal iga hetke.

Mängisid NCAA kõrgeimas divisjonis, kus on 68 tiimi. Sinu koduklubil on 12000-pealine saal. Kas võbin on sees?

Ikka! Iga mäng. Meil on ülikoolilinnak, kus on enamjaolt noored. Mängudel on väga lahe teiste tudengite ees mängida. See on teistsugune.

Washington State'i eest põrutasid ühes mängus keskväljalt sisse. Magus hetk?

Oli küll magus, ma ei ole kunagi keskjoonelt väga proovinudki ja et see sisse läks, oli eriline hetk. Võitsime mõlemad mängud ka. See oli hästi eriline hetk koolile ja linnale.

Mida ülikoolis õpid ja kas su unistus on suur naiste NBA?

Unistusi on palju. Ise õpin digitaaltehnoloogiat ja kes teab, mis sealt edasi saab. Seda saab tänapäeval online'is ka teha ja saan võtta selle kaasa, ükskõik, kuhu edasi mängima lähen.

Aga korvpalli unistuste maa - mis see on seni sulle kõige rohkem andnud?

Ikka emotsioone, sõpru, kontakte. Saad reisida. See annab elus nii palju juurde.