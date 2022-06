Rootsi tähtmängija enne kohtumist Eestiga: meie publik on parim

Võõrsil mäng Rootsiga saab oleme Eesti koondisele kõvaks pähkliks. Lundis on maruline publik ja selle hooaja maailma parim mängija, võrkpallimiljonär Isabelle Haak arvas pärast Tartus saadud 3:2 võitu, et kodus suudab Rootsi veel agressiivsemalt mängida.

"Meie publik on parim. Mängime väga agressiivselt ja mängime just publikule ning suure energiaga," lausus ta ERR-ile. "Ma arvan, et täna [kolmapäeval - ERR] võinuks me mängida parema energiaga, kuid toome enamat välja pühapäeval. Hoiame kaitse korras ja jätkame samal moel ründamist."

Otseülekanne Rootsi - Eesti mängust algab pühapäeval kell 15.55 ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis. Portugali poolt juhitavas Euroopa Hõbeliigas on Rootsi teisel ja Eesti neljandal kohal.