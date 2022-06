Andy Murray jõudis 70. korda finaali

Esimene sett kulges väga tasavägiselt ja Murray pani paremuse maksma alles kiires lõppmängus. Teises setis käitus Kyrgios närviliselt, vaieldes pukikohtunikiga ja saades ka hoiatuse. Korra istus austraallane ka oma pingile ja keeldus edasi mängimast, kuni liginenud ametnik suutis ta ümber veenda.

"Sa võitled alati nii iseenda kui ka vastasega, see on individuaalspordialade keeruline külg," kommenteeris Murray, kes teel finaali ei kaotanud ainsatki setti. "Nickil on potentsiaal saada üheks maailma paremaks mängijaks, see pole küsimus. Aga mõistagi oli ta teises setis väga frustreerunud ja tegi asjad minu jaoks lihtsamaks."

Murray läheb ATP madalaima kategooriaga turniiri esikohamatšis vastamisi teise asetusega itaallase Matteo Berrettiniga (ATP 10.), kes oli esimeses poolfinaalis üle sakslasest Oscar Ottest (ATP 61.) 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

"Ma olen õnnelik, et olen finaalis," lausus 35-aastane Murray. "Ma olen sel nädalal hästi mänginud ja mul on homme Matteo vastu suurepärane võimalus."

Tegemist on Murray ATP karjääri 70. finaaliga ja teisega sel aastal pärast jaanuarikuist Sydney turniiri.