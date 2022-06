Alutaguse rattamaratoni võitsid Vaidem ja Steinburg

8. Alutaguse rattamaratoni 73 km XXL-sõidu võitis meestest Josten Vaidem (Fixus) ajaga 3:01.17, teiseks tuli Peeter Tarvis (Veloplus) ajaga 3:04.02 ja kolmandaks Rein Taaramäe (Intermarche Wanty Gobert) ajaga 3:04.27.

Uhkes üksinduses esimesena finišisse tulnud Josten Vaidem nautis tänast võistlust väga. "Mulle need XXL-sõidud meeldivad, vastupidavus on mul päris hea. Rada meeldis väga, korralikult nikerdamist ja kurvitamist oli ehk korralik maastikusõit ikka," kirjeldas sarja liidrisärgi selga saanud Vaidem.

Kolmandana finišisse jõudnud Rein Taaramäe jaoks oli võistlus natuke üllatus. "Ei plaaninud end üldse poodiumile sõita. Lõpus sain Gert Jõeääre kätte, ta oli vist kuskil valesti sõitnud. Sõit oli ikka üliäge. Alguses ei saanud väga vedama, harjumatult kivine oli," sõnas Taaramäe, kes hetkel valmistub Vueltaks.

Greete Steinburg Autor/allikas: Bosch Eesti Maastikurattasari

Naistest võitis XXL-sõidu Greete Steinburg (Spordiklubi Rakke Naiskond) ajaga 3:23.40, teisele kohale sõitis end Janelle Uibokand (Spordipartner Racing Girls) ajaga 3:25.11 ning kolmandale Mari Kruuser (Spordipartner Racing Girls) ajaga 3:35.21.

XXL-sõidu naiste kiireim Greete Steinburg: "Võita on alati tore, aga jube raske sõit oli. Võib-olla ei ole veel taastunud rasketest treeningutest ning loodan, et järgmine nädal on juba parem. Rada oli äge ikka, karjäär annab rajale nii palju juurde."

48 km põhisõidu võitsid Kirill Tarassov (Sportland Bottecchia Team) ajaga 1:55.05, teiseks tuli Mihkel Kannimäe (Team Antsla) ajaga 1:55.05, kolmandaks Imre Ojavere (Ccrm) ajaga 1:55.05.

Naistest võitis põhisõidu Liisa Ehrberg (Velohunt Proteam) ajaga 2:04.26, tema järel Laura Lepasalu (Spordipartner Racing Girls) ajaga 2:08.45 ja kolmandana Merili Sirvel (Rr Siplased / Vitax) ajaga 2:10.30.

19 km poolmaratoni võitsid Markus Aleksander Saar (Kuusalu Rattaklubi) ajaga 46.17 ja Mairit Kaarjärv (Spordiklubi Rakke Naiskond) ajaga 48.38. Lisaks toimusid ka lastesõidud.

Bosch Eesti Maastikurattasarja neljas etapp peetakse 10. juulil, mil toimub 20. Rakvere Rattamaraton.