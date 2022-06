Konkurenti kaks korda löönud Molano eemaldati Dauphine velotuurilt

Kuuenda etapi lõpus hakkas Molano Page'iga vaidlema, misjärel raputas Molano prantslase ratast ja lõi teda vastu kiivrit. Pärast finišit sõitis kolumblane Page'i tiimibussi juurde, et edasi tülitseda, enne kui ta Page'i uuesti pähe lõi.

"Kümme kilomeetrit enne lõppu andis ta minu kiivrile laksu ja solvas mind. Ta ei olnud minuga rahul, sest tema arvates sõitsin talle ette. See on osa võidusõidust. Olen alati teinud puhtaid sprinte ja nii, et ma teisi ei häiriks," kommenteeris Page, vahendab Eurosport. Võistluse korraldajad otsustasid Molano diskvalifitseerida.

Kolumblane avaldas hiljem ühismeedias vabanduse. "Finišisse sissesõit oli kiire ja pingeline, ma tegin ohtliku vea. Soovin juhtunu pärast vabandada Hugo Page'i ja kõigi teiste ratturite ees. Saan aru, miks mind diskvalifitseeriti ja võin vaid öelda, et kahetsen seda ja õpin sellest."

