Curry 43 punkti aitasid Warriorsil finaalseeria viigistada

Viimase veerandaja keskel oli Warriors 90:94 kaotusseisus, kuid seejärel tegid nad kolme minutiga 10:0 vahespurdi ja läksid kohtumist 100:94 juhtima. Poolteist minutit enne normaalaja lõppu tõi Al Horfordi kaugvise Celticsi kolme punkti kaugusele, ent rohkemaks kodumeeskond võimeline polnud ja Warriors teenis finaalseerias teise võidu.

Võitjate parimana viskas seitse kaugviset tabanud Stephen Curry 43 punkti, hankis 10 lauapalli ja jagas neli korvisöötu. Klay Thompson ja Andrew Wiggins toetasid vastavalt 18 ja 17 punktiga, seejuures haaras Wiggins koguni 16 lauapalli.

