Vahetusest sekkunud Mbappe päästis Prantsusmaale viigipunkti

Austria läks Andreas Weimanni esimesest koondiseväravast 37. minutil juhtima, kuid 83. minutil viigistas seisu vahetusest sekkunud Kylian Mbappe. Prantsusmaal on kolmest mängust kirjas kaks viiki ja kaotus ning on A-liiga esimeses alagrupis viimasel kohal. Austria on nelja punktiga teisel kohal.

Samas alagrupis pidi Taani tunnistama Horvaatia 0:1 paremust, kohtumise ainsa värava lõi 69. minutil Mario Pasalic. Taani on kuue punktiga alagrupi liider, esimese võidu saanud Horvaatia paikneb nelja punktiga kolmandal kohal.

Läti teenis D-liiga esimeses grupis kolmanda järjestikuse võidu, kui võõrsil alistati Moldova 4:2. Võitjate eest lõid Vladislavs Gutkovskis ja Janis Ikaunieks mõlemad kaks väravat, Moldova väravate eest hoolitsesid Ion Nicolaescu ja Nichita Motpan.

Läti on kolme mängu järel üheksa punktiga alagrupi liider, Moldova on nelja punktiga teisel real. Samas alagrupis sai Andorra 2:1 jagu Liechtensteinist ning hoiab tabelis kolmandat kohta, Liechtenstein pole punktiarvet veel avanud.

Tulemused:

Taani - Horvaatia 0:1

Austria - Prantsusmaa 1:1

Albaania - Iisrael 1:2

Valgevene - Kasahstan 1:1

Aserbaidžaan - Slovakkia 0:1

Andorra - Liechtenstein 2:1

Moldova - Läti 2:4