Efesiga kaks Euroliiga tiitlit järjest võitnud Larkin pikendas lepingut

29-aastane Larkin jääb veel kaheks hooajaks Efesi ridadesse. Anadolu Efes teatas, et pikendasid lepingut ühe nende meeskonna liidri Shane Larkiniga. Klubi lisas, et Larkinil on võimalus tiimist NBA-sse lahkuda, kui peaks mõni pakkumine tulema, vahendab basketnews.

Keskmiselt viskab Larkin mängus 14,7 punkti ja annab 5,3 söötu. Larkin on üks Euroliiga parimaid mängijaid, kes on Efesi särki kandnud alates 2018. aastast.