Murray sai kuueaastase vahe järel võidu maailma tippu kuuluva reketi üle

Esimene sett kulges väga võrdselt ning kordamööda võitsid mängijad geime. Seega tuli setivõit otsustada kiires lõppmängus, kus Murray oma paremuse maksma pani.

Teises setis oli Murray juba kindlalt parem ning murdis korra ka Tsitsipase pallingu. Mängu kindel favoriit Tsitsipas pidi paraku Murray mängule alla vanduma ning kaotuse vastu võtma.

.@andy_murray defeats No. 5-ranked #Tsitsipas 7-6(4) 6-3 to reach SF in #BOSSOPEN. #Murray won 82% of 1st serve pts, 65% of 2nd serve pts in earning his 1st Top 5 win since 2016 #Nitto #ATP Finals (d No. 2 Djokovic in F).



Murray's last tour-level SF on grass: '16 @Wimbledon (W)