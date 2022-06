Torn - Pannas stadivad Euroopa meistrivõistluste etapil viiendalt kohalt

Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Poolas autoralli Euroopa meistrivõistluste (ERC) hooaja neljas etapp. Pärast vahelejäänud Kanaaride rallit on taas stardis Ken Torn / Kauri Pannas, kes sõitmas Ford Fiesta Rally2 autoga.

Eestlaste võistlusauto valmistab ette ja hooldab ralli ajal Poola meeskond C-Rally Team.

"Olen väga tänulik toetajatele, kes tegid võimalikuks selle, et saame hooaega jätkata. Tore oli üle pika aja jälle roolitaga olla. Nädalavahetuseks lubatakse ilusat ilma, seega loodan, et saame nädalavahetust nautida ja oma asja teha," sõnas Torn.

"Kenasti kohal. Ootusärevus on olemas, mis tähendab ainult head. Test on tehtud ja väikese rallitunde saime juba kätte. Teeme enda asja nii hästi, kui saame ja siis näeme, kus me pühapäeva õhtuks oleme," ütles Pannas.

Torn / Pannase ERC hooaeg sai alguse Portugalis sõidetud Fafe rallil, kus tehniliste probleemide tõttu tuli küll avapäev pooleli jätta, kuid võistluse lõpetanud Power Stage'i katse võitsid just eestlased ja teenisid senise hooaja ainsad viis punkti.

Hooaja teisel etapil Assooridel olid möödunud aasta ERC Junior klassi meistrid heitlemas esikoha nimel, kuid tehnilised probleemid 12. kiiruskatsel sundisid saarlased katkestama.

Eeloleva nädalavahetuse teed on Torn / Pannasele tuttavad hooajast 2019, kus nad ERC3 Junior klassivõidu võtsid.

Eestlased said enne tänavust rallit teha Ford Fiesta Rally2 autoga Poolas 50-kilomeetrise testi ja läbisid neljapäeva hommikul kahel korral ka Shakedowni katse, kus sõitsid välja kümnenda aja.

Sellele järgnenud kvalifikatsioonikatsel näitasid eestlased viiendat resultaati. Kvalifikatsiooni võitjatest, kelleks olid Nil Solans / Marc Marti jäid eestlased maha 2,6 sekundiga.

17.30 algavale stardikohtade valimisele läheb Ken Torn viiendana. Ken Torni ja Kauri Pannase uue disaini saanud Ford Fiesta Rally2 kannab Poolas võistlusnumbrit 15.

Euroopa meistrivõistluste Poola etapi avakatse sõidetakse reede õhtul Eesti aja järgi algusega 20.00. Nädalavahetuse jooksul ootab võistlejaid ees 14 kiiruskatset ja üle 188 katsekilomeetri.

Eestlaste tegemistele saab otseülekande vahendusel kaasa elada siin.