Eesti maratonitiim vajab spordisõprade abi

Eesti meeste maratonitiim on loodud selleks, et valmistada ette kolm Eesti meesmaratoonarit võistlemaks meeskondliku medali eest kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Münchenis 2022. aasta augustis. Meeskonnas on kolm liiget - Tiidrek Nurme, Roman Fosti ja Kaur Kivistik. Kõik kolm sportlast on staažikad kestvusjooksjad, kes on osalenud mitmetel tiitlivõistlustel, sealhulgas olümpiamängudel, ning esindanud Eesti koondist rohkem kui kümme aastat.

Eesti maratonitiim korraldab ühiselt juulikuus enne Euroopa meistrivõistluseid viienädalase treeninglaagri Euroopa kõrgmäestikus. Laagripaigaks on nad valinud jooksjate seas armastatud Šveitsi linna St. Moritza. See on taliolümpialinn, kus suvisel perioodil harjutab lugematu hulk maailma parimaid jooksjaid erinevatest riikidest (Soome, Norra, USA ja Taani).

Šveitsi treeninglaager läheb tiimile maksma ligikaudu 25 000 eurot. Suurem osa sellest rahast koos. Spordisõprade abiga oleks vaja juurde saada viimased 7000 eurot. Rahaline toetus leiab rakendust lennupiletite ostmisel, majutuskulude katmisel, autotranspordi kulude katteks ja lisaks abipersonali kaasamisega seotud kulutuste jaoks.

Projektist saab lähemalt lugeda ja ka oma panus anda siin.