Nädalavahetusel toimub Pärnus Euroopa meistrivõistluste etapp

Pärnu etapp on EM-i kirderegiooni, mille 10 parimat pääsevad EM-finaali, kalendris esimene. Klassis EMX65 läheb starti eelmise aasta Euroopa meister Lucas Leok, kuid lisaks talle veel üheksa kiiret Eesti sõitjat ning konkurendid Lätist, Leedust, Poolast ja koguni Ukrainast.

Klassis EMX85 on suured lootused kindlasti seotud Gregor Kuusega, kes on tänavu võimutsenud kõigil seni toimunud Castrol motokrossi Eesti meistrivõistluste etappidel, kuid kellel eelmisel aastal EM-hooaeg vigastuse tõttu kahjuks pooleli jäi. Ka selles klassis on eestlaste stardirivi pikk. Finaalikoha püüdmist alustab kaheksa meie sõitjat, kokku on klassis EMX85 registreerunud 18 lähiriikide kiiret noort.

Naiste klassis on Pärnus stardis enamus meie kiirematest naistest, kes saavad kindlasti hea kogemuse ja võrdlusmomendi võisteldes Euroopa parimatega eesotsas meistrivõistluste liidri norralanna Mathea Seleböga.

Lisaks EM-klassidele võistlevad laupäeval ja pühapäeval vahesõitudes 50cc klass Eesti meistrivõistluste raames ning meie parimad MX Hobi, MX Veteran 40+, MX Veteran 50+ ja MX Open klassi sõitjad.

Täpse ajakava leiab siit.