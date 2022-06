EM-kuld kritiseeris kuulsat uisutreenerit: tema sõnad solvasid mind väga

Kostornaja treenis koos Tutberidzega kuni hooajani 2020/21. Seejärel kuulus ta lühikest aega Jevgeni Pljuštšenko akadeemiasse, kuid naasis Tutberidze juurde enne olümpiahooaega. Käevigastuse tõttu jäi Kostornaja Venemaa meistrivõistlustest eemale ning Euroopa meistrivõistlustel ja Pekingi olümpiamängudel ta Venemaa koondisesse ei kuulunud.

Tutberidze rääkis Vene meediale, et uisutaja vigastus ei olnud piisavalt tõsine, et teda riigi meistrivõistlustelt eemal hoida. "See solvas mind väga, sest mulle ei meeldi, kui inimesed vähendavad teiste probleemide tähtsust. Mul oli suur ja raske kips, ainult kaks sõrmeliigest olid vabad ning ma ei saanud oma parema käega midagi teha. See kaalus nii palju ja ma ei saanud hüpata," rääkis Kostornaja.

"Oli oht, et kukkudes murraksin käe veelgi raskemalt. Ma ei vajanud seda riski, see ei olnud seda väärt. Mind solvas, et treenerite arvates oli mul "katkine sõrm", kuigi tegemist oli reaalse luumurruga," lisas venelanna.