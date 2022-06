Mängijad nimetasid Inglismaal parimaks Mohamed Salahi

29-aastane egiptlane lõi lõppenud hooajal kõigi sarjade peale kokku 31 väravat ning aitas Liverpoolil võita Inglismaa karika ning liigakarika. PFA hooaja parimaks nimetati Salah ka 2018. aastal.

"See on tähtis auhind, sest hääli annavad kaasmängijad. See tõestab, et olen teinud palju tööd ja saanud vastava tasu," sõnas Salah. "Mul on tuba auhinnakapiga ja tegin kindlaks, et mul on seal ruumi veel vähemalt ühe jaoks!"

Parima naismängija auhinna teenis esmakordselt Chelsea austraallannast ründaja Sam Kerr, parimateks noormängijateks nimetati teist aastat järjest Manchcester City mängijad Phil Foden ja Lauren Hemp.