Meedia: Zidane'ist saab lähiajal PSG uus peatreener

Väljaande RMC Sport sõnul pakkus PSG omanik ja Katari emiir Tamim bin Hamad Al-Thani Zidane'ile PSG peatreenerikohta juba detsembris, kuid neljakordne Meistrite liiga võitja keeldus siis võimalusest. Sealjuures rääkis Zidane mõned aastad tagasi, et Marseille'ist pärit inimesena oleks tal võimatu PSG-d juhendada.

Nüüd kirjutab Prantsusmaa meedia aga, et Katari emiir saavutas Zidane'iga mai viimastel päevadel kontakti ning järgnenud on läbirääkimised, mis on nüüd lõpule jõudmas. Samuti on RMC Spordi sõnul tema meelt aidanud muuta Emmanuel Macroni hiljutised sõnad, nimelt sõnas Prantsusmaa president, et tahab mängijana maailmameistriks tulnud Zidane'i kodumaal ametis näha.

Mundo Deportivo kirjutab, et Zidane on viimaste detailide selgitamiseks juba Katari sõitnud. Kunagine keskväljamaestro on treenerina töötanud ainult Madridi Realis, kellega võitis kahel korral Hispaania meistritiitli ning kolmel hooajal Meistrite liiga.