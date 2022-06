Aivar Rehemaa: oluline on, et tegutseksime ühtselt ja üheskoos

Eesti murdmaasuusatamise koondis alustas tööd uueks hooajaks uue peatreeneri Aivar Rehemaa käe all. Uue ajastu peamisteks märksõnadeks on ühtsus ja koostegemine.

Endine tippsuusataja Aivar Rehemaa on küll ametlikult Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener, ent protsessi kaasatakse ka kõigi sportlaste isiklikud treenerid.

"Kõlavate nimede asemel on minu meelest palju olulisem see, et me tegutseksime ühtselt ja üheskoos. Oleme Eesti murdmaasuusatamises jõudnud huvitavasse ja positiivsesse aega, kus oleme kokku leppinud, et suudame ühtselt ja koos tegusid teha. Minu jaoks oli üksmeeleni jõudmine sel kevadel väga positiivne ja ka kerge šokk," rääkis Rehemaa.

"See aasta on kõvasti kergem minna uuele hooajal vastu. Ei pea muretsema, millal on laagrid ja kuhu peab minema. Selles mõttes on kõik väga palju lihtsam. Väga hea meel on ka selle üle, et saame pundiga koos trenni teha," lisas Martin Himma.

Järgmise hooaja koondisesse on kinnitatud kuus meest ja viis naist. Lisaks on protsessi kaasatud ka nii-öelda koondisekandidaadid ja kedagi laagritest eemale ei jäeta.

"Kui keegi arvab, et meil ei ole sportlasi või nad on jube kehvad, siis ma julgen sellele vastu vaielda. Meil on nii naiste kui ka meeste seas tulemas häid sportlasi ja kui me lähme veel nooremate poole, siis on meil kindlasti ka järelkasv olemas," usub Rehemaa.