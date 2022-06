Rootsi tähtmängija Haak: Eesti vastu oleme alati mänginud viis geimi

Just Isabelle Haaki otsustavad löögid kindlustasid Rootsi naiskonnale kolmapäeva õhtul Eesti üle 3:2 võidu, kokku tõi maailma tippmängija rootslannade kasuks koguni 36 punkti. Uuesti mängivad Eesti ja Rootsi omavahel pühapäeval.

"Nii kaua, kui ma mäletan, on mängud Eesti koondise vastu olnud alati rasked. Me oleme alati mänginud viis geimi. Meil on palju veel tööd teha oma mänguga, me ei mänginud seda mängu, mis me soovisime. Peame rohkem suruma oma serviga ja mängima paremini nii blokis kui kaitses. Harjutame nende nelja päeva jooksul kõvasti ja näeme pühapäeval. Tuleb kindlasti hea mäng," rääkis Haak.

Paar nädalat tagasi krooniti Isabelle Haak Türgi klubi Istanbuli VakifBanki koosseisus naiste Meistrite Liiga võitjaks, ühtlasi oli Haak teist aastat järjest ka Meistrite Liiga resultatiivseim mängija. Uueks hooajaks liitub ta just Meistrite Liiga finaalis alistatud Itaalia klubi Conegliano naiskonnaga.

"Ootan seda väga. Tundsin, et vajan keskkonnamuutust. Itaalia on selleks hea koht ja Conegliano mängib väga kõrgel tasemel. Olen väga elevil, et nendega liituda ja olla tagasi Itaalias."

Eesti ja Rootsi naiskonnad kohtuvad võrkpalli Hõbeliigas uuesti pühapäeval. Kell 16.00 algavat kohtumist saab näha ETV2-st.