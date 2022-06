Super Bowli võitja paneb sportlaskarjääri pausile, et minna residentuuri

2019. aastal Kansas City Chiefsi ridades Super Bowli võitjaks tulnud Duvernay-Tardif rääkis The Canadian Pressile, et kuigi ta on neljalt NFL-i klubilt tulevaks hooajaks lepingu saanud, otsustas ta siiski jalgpalli tagaplaanile jätta, sest alustab juulis residentuuri Montreali piirkonna haiglas.

Kanadalane on meeskonnata olnud alates märtsist, kuid ta rõhutas, et ei lõpeta sportlaskarjääri, vaid soovib täita kõik vajalikud nõuded arstiks saamisel.

"Septembri saabudes saan kindlalt öelda, kas jalgpall mõjutab minu õppekava või mitte. Pärast seda, kui olen kaks kuud kell kuus hommikul ärgates haiglas ringkäike teinud, tean, mida ma tahan teha. Hoian end vormis, sest ei taha, et minu füüsiline vorm hiljem takistuseks oleks," rääkis Duvernay-Tardif.

Duvernay-Tardif on lõpetanud McGilli ülikooli arstiteaduskonna ja omandab praegu Harvardi ülikoolis magistrikraadi rahvatervises. 2020. aastal sai temast esimene NFL-i mängija, kes otsustas koroonapandeemia tõttu hooaja vahele jätta ja töötas sel ajal Montreali hooldusasutuses. Aasta hiljem naasis ta oma tollasesse koduklubisse Kansas City Chiefsi, kuid murdis treeninglaagris käeluu. Pärast vigastusest paranemist mängis ta New York Jetsi eest.