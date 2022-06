Tartu Rattarallist võttis osa pea viis tuhat rattasõpra

Kõige suuremate muudatustena võib välja tuua lainestardid, 27 km distantsi lisandumise, 128 km kuulumise Gran Fondosse ning uued rajad, mis kulgesid Peipsi poole. Hilisemast tagasisidest on selgunud, et uuendused võeti hästi vastu. Samuti kinnitas meditsiiniraport, et kukkumiste arv vähenes tänu lainestartidele oluliselt.

Tartu Rattaralli sai alguse laupäeval, 28. mail toimunud lastesõitudega. Valikus oli 500 m, 1 km ja 5 km ning rattasõitu tuli nautima 1370 mudilast. Pühapäeval, 29. mail ootasid põhidistantsid: uhiuus 27 km, 60 km ning 128 km.

Ühe stardiga läksid esimesena rajale 27 km läbijad, keda oli kokku 219. Järgmisena kõlasid stardipaugud 60 km ratturitele, kus rajale mindi neljas laines ning kokku oli rattureid 896. Pikale ehk 128 km distantsile läksid ratturid viies stardilaines, kokku 1108 sõitjat. Võistluse võitis 17-aastane Romet Pajur, kes edestas Alo Jakinit ja Rait Ärma.

Kui lüüa kokku reaalselt toimunud lastesõidud ja põhidistantsid, võttis Tartu Rattarallist osa 3593 osalejat.

Nii lastel kui ka täiskasvanutel oli võimalik võtta osa virtuaalsest Tartu Rattarallist 20. maist kuni 5. juunini. Kaugosalusega lastesõidust võttis osa 750 last. Täiskasvanud said valida 27, 60, 128 ning 128 km kombo vahel. Kõige lühema ehk 27 km distantsi kasuks otsustas 161 sõitjat, 60 km valis 131 ratturit, 128 km teekonna võttis ette 39 ratturit ning 128 km kombo valis 28 osalejat.

Kokku osales virtuaalselt 1109 last ja täiskasvanut, kui lüüa kokku reaalselt ja virtuaalselt toimunud Tartu Rattaralli osalejatenumbrid, oli osalejaid 4702.

Järgmine üritus Tartu Maratoni Klassiku sarjas on 25. Tartu Rattamaraton, mis sõidetakse 18. septembril. Hooaja lõpetab 11. Tartu Linnamaraton 1. oktoobril.