Curry vigastas end kaotusmängus Bostoni vastu

Halb õhtu Golden State'i jaoks sai jätku, kui Al Horford vajus Curry jalale, võitluses palli eest. Vaatamata valule, jätkas Curry mängimist, kuid lahkus siis ikkagi paar minutit hiljem väljakult, vahendab CNN.

"Me vajame teda, kui tahame seda asja võita," ütles Curry meeskonnakaaslane Klay Thompson. "Ma tean, et Steph teeb kõik endast oleneva, et ta saaks järgmises mängus platsil olla. Ma tõesti loodan, et temaga on kõik korras. Ilma temata saab väga raske olema," lisas Thompson.

Curry on väheseid mängijaid, kes suudab Bostoni kaitse proovile panna, visates viimasel veerandajal koguni 11 punkti.

"Ilmselgelt on valus, aga ma saan hakkama," ütles Curry pärast mängu reporteritele. "Vaatame, kuidas ma end järgmisel päeval tunnen. Üritan reedeks valmistuda," lisas ta.