Bo Östergaard ei jätka HC Tallinna peatreenerina

51-aastane Östergaard oli taasiseisvunud Eesti klubikäsipalli ajaloo esimene välistreener. Taanlase käe all lõpetas HC Tallinn Eesti meistriliiga pronksmedaliga, Eesti karikavõistlused lõppesid neljanda kohaga ning Soome meeste meistriliiga põhiturniiril teeniti kaheksa meeskonna hulgas viies koht. Euroopa EHF European Cupi teises ringis alistasid tallinlased tänavu kahe mängu kokkuvõttes Leedu meistri Vilniuse Sviesa 53:52 ning kolmandas ringis jäädi alla Rootsi meistriliiga klubile Alingsås HK 50:68.

"Oleme väga tänulikud, et Bo aitas lisaks meeste esindusmeeskonna juhtimisele meie noortetreenereid ning noormängijaid edasi arendada. Maailma ühest parimast käsipalliriigist Taanist tulnuna sai ta värske pilguga meie noortesüsteemi edasiarendamisks anda head nõu tulevikuks. Müts maha Bo ees, et ta võitles meeste võistkonnaga, vaatamata väga raskele hooajale lõpuni välja, kuigi tulemuse osas olid ootused suuremad. Suur enamus mängijatest tegid arengus sammu edasi," lausus HC Tallinna klubi eestvedaja Risto Lepp.

"Tänan klubi ning eriti mängijaid pühendumise eest. Uus treener, uued ideed ja uus treenerite tiim. Kõik andsid oma parima sel teekonnal. Hooaeg käis võistkonnana üles ja alla. Näitasime, et võime mängida väga hästi ja ilusat käsipalli, kuid samas kukkusime ka kohati sügavasse auku. Viie uue mängija ning uue peatreeneriga võis seda eeldada. Tagasiulatuvalt vaatan hooajale tagasi kui heale aastale ning siiralt loodan, et mängijad õppisid ja arenesid palju. Usun, et mängijad on peale seda hooaega tugevamad nii vaimselt kui mänguliselt", lausus taanlane Östergaard.

"Sel hooajal juhtusid esindusmeeskonnaga kõikvõimalikud probleemid nii platsil kui platsiväliselt. Viisaprobleemid, vigastused, ülitihe mängugraafik sügisel, koroona, mängukeelud, nelja ukrainlasest leegionäri ärevus sõja tõttu jne. Igas mängus oli väga häid perioode ja nauditavaid hetki, kuid kuni lõpuni välja võib hooaja kohta öelda ühesõnalise iseloomustuse ehk ebastabiilsus. Soovime Bole kõike head tulevikuks. Ta on Tallinnasse ja Eestisse alati oodatud. Hetkel me ei ole uut peatreenerit veel kinnitanud. Juulis alustame uueks hooajaks üldkehalist ettevalmistust meie kehalise ettevalmistuse treener Martin Aasna käe all. Peatreeneri variante on huvitavaid, kuid lõpuks paneb raha kõik paika," lausus Lepp.