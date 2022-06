Viljandis algab eriolümpia Euroopa 5x5 jalgpalliturniir

Eriolümpia Eesti Ühendus korraldab koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga 9.- 12. juunini Viljandis Euroopa 5x5 jalgpalliturniiri.

"Turniiri korraldus on heades kätes ja korraldajate jalgpalli kompetents ning eriolümpia eripära tundmine on väga hea. Oleme veendunud, et tuleb hästi korraldatud turniir hea õhustikuga väikelinnas Viljandis," sõnas Special Olympics International jalgpalli delegaat Andre Peeters.

Eriolümpia Eesti Ühendus on varem korraldanud Euroopa suusatamise võistlusi Otepääl (2018). Euroopa jalgpalliturniir toimub Eestis esmakordselt.

Seekord on võistlus 3.- 4. taseme võistkondadele ja Eestit esindab kolm meeskonda: Tartu Tähed, Tartu Noored ja Valga. Välisriikidest tulevad kohale Aserbaidžaan, Läti, Leedu, Horvaatia, Ungari, Taani ja Belgia.

Võistlustele saab Viljandi linnastaadionil kaasa elada 10.- 11. juunil 9.00-12.20 ja 14.00- 17.00.

Reedel, 10. juunil kell 20.00 toimub Viljandi lauluväljakul avatseremoonia. See on kõikidele tasuta.