Arsenali ründaja siirdub tagasi Prantsusmaale

2017. aastal osteti Lacazette Prantsusmaalt 46,5 miljoni naela eest, kuid nüüd liitub mees taas Lyoniga. Klubiga sõlmiti leping kuni 2025. aasta juunini, vahendab BBC.

31-aastane ründaja lõi Arsenali eest 158 mänguga 54 väravat ja võitis klubiga 2020. aastal FA karikavõistlused.

Lyon teates, et nad on väga õnnelikud, et Lacazette nendega taas liitub. Prantslane alustas seal mängimist juba 12-aastaselt. Lyoni eest on ta löönud 275 mänguga 129 väravat ning esindusmeeskonda pääses ta juba 2009. aastal olles sel ajal kõigest 18-aastane.

Arsenali peatreener Mikel Arteta tunnistas, et aprillis võtsid nad riski, kui lükkasid edasi uue lepingu läbirääkimised Lacazettiga.

Lacazette kandis ka Arsenali meeskonna kaptenipaela pärast seda, kui klubi juurest lahkus Barcelonasse teine ründaja Pierre-Emerick Aubameyang.