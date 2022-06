Suurbritannia tennisist andis positiivse dopinguproovi

Rahvusvaheline tenniseagentuur (ITIA) ütles kolmapäeval, et 29-aastase Moore'i aprillis antud proovist leiti keelatud ainete hulka kuuluvate nandrolooni ja boldenooni jääke, vahendab AP News.

"Sportlasel on õigus nõuda B-proovi avamist, et näha, kas see kinnitab A-proovi tulemust," sõnas ITIA (International Tennis Integrity Agency).

Moore tegi sellepeale sotsiaalmeedias postituse, kus ütles, et ta ei ole kunagi teadlikult keelatud aineid võtnud.

"Uurin, kuidas sai tulla positiivne tulemus. Tahan tõestada, et olen puhas. Olen väga kurb mulle kehtestatud võistluskeelu pärast ning loodan peagi jälle väljakul olla," sõnas Moore.