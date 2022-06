Judy Murray: Raducanu peaks appi palkama naissoost spetsialiste

Raducanu kerkis suure tähelepanu keskmesse mullu septembris USA lahtiste võiduga, kuid on seejärel läbi elanud erinevaid tagasilööke. Tänavustel Prantsusmaa lahtistel langes ta konkurentsist teises ringis, nädala alguses pidi ta Nottinghami turniiri pooleli jätma vaid 36 minutit kestnud mängu järel.

"Järjest selgemaks on saamas, et Raducanu keha vajab aega," kirjutas Murray ajalehes Telegraph ilmunud kolumnis. "Kui jätta kõrvale tema hiilgav edu US Openil, ei erine ta teistest noormängijatest, sest ta keha peab kasvama, saama robustsemaks ja vastupidavamaks."

"See protsess ei juhtu üleöö, eriti praegu, kui koormused on tema keha jaoks äärmiselt kõrged," tõdes Murray, kes soovitas Raducanul palgata appi naissoost terviseeksperte.

"Mind huvitab, kui palju tänastest WTA tippmängijatest kasutavad ära oma menstruaaltsüklist tulenevaid kõikumisi, et oma treeningut ja tulemuslikkust kohandada? Kui paljud suudaksid kasu lõigata naiste tervise spetsialisti palkamisest ja oma tagatoa naistekesksemaks muutmisest? Menstruaaltsükkel ja selle mõju sportlikule sooritusvõimele on kahetsusväärselt tähelepanuta jäetud sporditeaduse haru ja hakkame alles nüüd mõistma, millist psühholoogilist ja füüsilist mõju see sportlasele võib avaldada," mõtiskles Murray.