Simple Sessioni eel hüpatakse Vabaduse väljakul BMX-iga üle tünnisauna

Järjekorras 22. korda toimuv ekstreemspordifestival Simple Session toob Tallinnasse üle 100 maailmatasemel trikiratturi ja rulasõitja pea 30-st riigist, kes saabuval nädalavahetusel Põhjala tehases asuvas Simple Sessioni pargis omavahel võistlustulle astuvad. Lisaks põhiprogrammile toimub kogu festivalinädala vältel Tallinnas ka mitmeid teisi tegevusi, millest kõikidel huvilistel on võimalik osa saada.

Nädalavahetuse eel suundub festival tagasi tänavaspordi juurte juurde ning viib programmi avalikku linnaruumi. Neljapäeval, 9. juunil toimub Viru Keskuse kõrval asuva "Hämariku" kuju juures street jam. Spetsiaalselt võistluse tarvis ehitatakse kuju kõrval paiknevatele treppidele lisaelemendid, nagu käsipuu, ledge ja euro-cap. Oodata võib väga meeleolukat, vabas vormis parimate trikkide jam-stiilis võistlust nii treppidel kui lisatud tänavasõiduelemenditel. Trikiratturid võtavad omavahel mõõtu kell 12–13.30 ning rulasõitjad kell 17–18.30.

Reede pärastlõunal kogunevad BMX-sõitjad Vabaduse väljakul, et suunduda Stoned Streeti ja FTL-i korraldatud street jam'ile Tallinna tänavatel. Sõidu lõpp-punkt on samuti Vabaduse väljakul, kus toimub kell 20 algav Visit Estonia hüppevõistlus üle tünnisauna. "Saun ja eestlased käivad käsikäes. Enamus festivalil osalevatest sõitjatest on välismaalased ja soovisime alguses tegelikult päris sauna Vabaduse väljakule tuua, aga otsustasime, et piirdume sel aastal tünnisaunaga. Järgmisel aastal teeme suuremalt," sõnas festivali korraldaja Risto Kalmre. Neljapäeval ja reedel toimuvad võistlused on tasuta ning kõik huvilised on oodatud osalema või vaatama. Alaealistel on kohustuslik kanda võistlemise ajal kiivrit.

Simple Sessioni põhiprogramm, kvalifikatsioonisõidud ja finaalid toimuvad 11. ja 12. juunil Tallinnas, Põhjala tehases.