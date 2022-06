TÄNA OTSE | Võrkpallinaiskond võõrustab Hõbeliiga mängus Rootsit

Kolm esimest mängu võõrsil pidanud naiste koondis sai viimati kirja 2:3 kaotuse Sloveenialt ja on alagrupis ühe võidu ning kahe kaotuse juures nelja punktiga neljandal kohal. Liider on seitsme punktiga Portugal, kes sai viimati 3:2 jagu Rootsist. Rootsil on teisena samuti seitse punkti, kolmas on viie punktiga Sloveenia.

Rootsi ridades tuleb Tartusse ka maailma tippu kuuluv diagonaalründaja Isabelle Haak, kes krooniti sel kevadel Meistrite liiga võitjaks Türgi klubi Istanbuli Vakifbanki ridades.

Võrreldes viimase mänguga on Eesti koosseisus ka mõned muudatused, kui eemale jäävad Karolina Kibbermann ja Kadri Kangro ning nimekirja lisandusid Sonja Siimson ja Nora Lember.

Eesti naiskonna koosseis Rootsi vastu:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann, Nora Lember

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Nette Peit

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Janelle Leenurm, Sonja Siimson