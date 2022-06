Kolmekordne Tour de France'i võitja avaldas, et võitleb leukeemiaga

Kolmel korral Tour de France'i ehk Prantsusmaa velotuuri võitjaks tulnud Greg LeMond avaldas, et tal on diagnoositud leukeemia.

"Mul on diagnoositud krooniline müelogeenne leukeemia. Õnneks on see vahitüüp ravitav ja see on leukeemia tüüp, mis ei ole eluohtlik ega invaliidistav," ütles 60-aastane LeMond oma veebilehel avaldatud teates.

"Mul oli paar nädalat väsimus, mis ajendas mind minema arstliku kontrolli. Pärast mitmeid teste ja luuüdi biopsiat sain ametliku diagnoosi möödunud reedel. Mõne nädala pärast peaksin end paremini tundma ja arstide sõnul on pikaajaline prognoos väga soodne," lisas LeMond.

LeMond on kõigi aegade edukaim Ameerika rattur ning ainus ameeriklane, kes on ametlikult võitnud Prantsusmaa velotuuri. Ta teenis oma võidud 1986., 1989. ja 1990. aastal.

LeMondi kaasmaalased Lance Armstrong ja Floyd Landis on küll samuti Prantsusmaa velotuuri võitjateks tulnud, kuid mõlemalt mehelt võeti tagantjärele dopingu kasutamise tõttu võidud ära.