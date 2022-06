Flora alustas Balti liigat kindla võiduga

Valitsev Eesti meister avas mänguskoori juba 13. sekundil, kui jala sai valgeks Kristina Teern. Avapoolajal saadi kirja veel üks värav, kui lõpuminutitel tegi skoori Lisette Tammik.

Teise poolaja alguses suurendas eduseisu Jaanika Volkov, kui lükkas sisse nurgalöögist tulnud palli. Kübaratriki sai kirja 59. minutil vahetusest sekkunud Getter Saar, kui vormistas lõppskoori 77. minutiks.

Kolmapäeval, 8. juunil ootab Florat ees teine kohtumine, kui kell 18.00 võõrustatakse Lilleküla harjutusväljakul Läti klubi SFK Riia naiskonda. Mängu näitab otsepildis Soccernet.

Liigatabelis on esikohal FK Gintra, kes on teeninud 11:0 võidu Super Nova üle ja alistanud 2:0 SFK Riia. Flora on kolme punktiga teisel positsioonil. Mängudega pole veel alustanud Saku Sporting ja Leedu klubi MFA Žalgiris, kelle esimesed kohtumised on vastavalt 16. ja 25. juulil.