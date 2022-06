Kodupubliku ees mänginud Raducanu andis taas loobumisvõidu

19-aastane Raducanu, kes mängis Suurbritannias esimest korda pärast oma USA lahtiste võitu möödunud sügisel, vajas kümme minutit pärast matši algust roidevigastuse tõttu arstiabi. Pärast pausi suutis Raducanu küll mängu jätkata, kuid tema liikumine oli selgelt häiritud ja ta andis loobumisvõidu pärast 35 minutit, olles 3:4 kaotusseisus.

Maailma 11. reket on USA lahtiste võidu järel pidanud kolmel korral vastastele loobumisvõidu andma ning seekordne katkestus on eriti murettekitav, sest Wimbeldoni slämmiturniir algab kolme nädala pärast.

"Ma olen ausalt öeldes natuke šokeeritud. Ma ei oodanud, et see juhtub, mul on Emmast väga kahju, ootasin väga kõva väljakutset. Loodetavasti ta taastub kiirelt", rääkis teise ringi pääsenud Golubic, vahendab Eurosport. Šveitslanna järgmiseks vastaseks on endine Suurbritannia esireket Heather Watson (WTA 102.).

Kõrgeima asetusega Maria Sakkari (WTA 5.) alistas avaringis 6:2, 6:3 Camila Osorio (WTA 61.) ning teises ringis läheb ta vastamisi kanadalanna Rebecca Marinoga (WTA 109.), kes oli 6:4, 6:4 parem Eden Silvast (WTA 169.).

Võidukad olid ka kolmanda asetusega Camila Giorgi (WTA 26.) ja mullu Nottinghamis finaali jõudnud Zhang Shuai (WTA 41.), kes said vastavalt jagu Sonay Kartalist (WTA 270.) ja Cristina Bucsast (WTA 128.).