Narva Energiajooksul tulevad starti Eesti parimad pikamaajooksjad

Ida-Virumaa suurimal rahvaspordisündmusel on kavas viiekilomeetrine distants jooksjatele ja käijatele ning 21,1-kilomeetri pikkune poolmaraton. Alati osavõturohked lastejooksud toimuvad seekord Hermanni linnuse ees Lossipargis, vahendab Marathon100.

Koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga toimuvad Narva Energiajooksu raames ka Eesti meistrivõistlused poolmaratonis, kus läheb rajale Müncheni Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Eesti maratonitiim koosseisus Tiidrek Nurme, Roman Fosti ja Kaur Kivistik.

Eesti poolmaratoni rekordimees ja Narvas kahel korral võitjaks tulnud Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi esindav Tiidrek Nurme sõnul sobib Energiajooks suurepäraselt Müncheni Euroopa meistrivõistluste eelsesse ettevalmistustsüklisse.

"Suure tõenäosusega jookseb kogu eliitgrupp koos kuni võistluse viimase kolmandikuni. Saame võistlusoludes head koostööd proovida nii Fosti kui Kivistikuga. Distantsi esimesel poolel jooksen rahulikumalt ning lõpus üritan jooksu võita," andis Eesti hetke parim pikamaajooksja mõista.

Narva Energiajooksu kolmekordne võitja Roman Fosti Sparta Spordiseltsist iseloomustas hetkeseisu järgmiselt: "Käimas on spetsiaalne ettevalmistus Müncheniks. Rasked trennid on käimas ja keha annab vahepeal signaale, et ära torma. Jooksuvorm on hea, kuid nagu vahepeal Eesti ilmgi, üsna heitlik, mis tuleneb tugevatest trennipingutustest. Narvas on eesmärgiks teha koos tiimikaaslastega tugev sooritus ja viimasel veerandil, kui on jõudu, siis panna ennast ja rivaale poolmaratoni võitu jahtides korralikult proovile. Loodan, et kogu Münchenisse pürgiv maratonitiim mahub ikka pjedestaalile. Selleks peab Tiidrek tagant tõukama ja Kaur tuult murdma," provotseeris mitmekordne Eesti meister tiimikaaslastest konkurente.

Poolmaratoni valitsev Eesti meister Tartu Spordiselts Kalevi jooksja Kaur Kivistik oma staažikamate kolleegide ees aukartust ei tunne, lubades samuti Narva Energiajooksu võidu nimel anda korraliku lahingu. "Loodan juhtgrupis püsida ning õigel hetkel lõpuspurdiga üllatada. Ajaliseks eesmärgiks on püstitada isiklik rekord ning kindlasti joosta lõpuks kiiremini oma treener Margus Pirksaare poolmaratoni rekordajast 1:05.22. Kas sellest ka võiduks piisab, selgub laupäeval," märkis Kivistik.

Kolme eeldatava favoriidiga üritavad sammu pidada sel kevadel head minekut näidanud Leonid Latsepov (Sparta), Aleksandr Kulešov (klubi Treeningpartner) ning mitmed teised.

Naiste seas lähevad Eesti meistrivõistluste medaleid püüdma Kaisa Kukk, Mari Boikov, Kadiliis Kuiv, Evelin Talts ja mitmed teised Eesti paremikku kuuluvad pikamaajooksjad.

Kümnendat korda toimuvale Narva Energiajooksule on kuni reede õhtuni võimalik registreerida siin. Laupäeval saab registreerida võistluskeskuses asuvas sekretariaadis.