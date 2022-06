Eestit esindavad U-22 rannavolle EM-il Kais – Meius ja Jürgenson – Kuivonen

Kais – Meius alustavad esialgse info kohaselt kvalifikatsioonist, ent võimalik, et osalejate vähesuse tõttu pääsevad nemadki otse põhiturniirile 32 parema sekka. Kvalifikatsioon toimub kolmapäeval ja põhiturniiri mängud algavad neljapäeval. Alagrupis mängivad kõik kõigiga läbi, kirjutab volley.ee

Esimest suve koos mängivad Kuivonen – Jürgenson pääsesid otse põhiturniirile.

Mõlemat paari Hollandis treenerina abistav rannavolle koondiste peatreener Rivo Vesik rääkis, mida meie paaridelt oodata. "Hetkel on kvalifikatsioonis neli meeskonda, aga pole veel selge, kas nad kõik ka kohale tulevad. Igal juhul oleme poistega valmis kolmapäeval alustama ja kohta alagrupiturniiril püüdma. Eesmärkide osas ütlen, et võtame päev korraga. Esimene eesmärk on pääseda põhiturniirile, siis alagrupist edasi jõuda. Väga hea tulemus oleks veerandfinaali jõudmine, aga võttes arvesse, et 80% paaridest mängib liival aastaringselt ja Kais – Meius mitte, siis ei saa neilt ka liiga palju nõuda. Nad on kuu aega liival treeninud ja mõned trennid on olnud väga head, mõned vähem head. Stabiilsust on veel vähe. Treenerina tahan näha, et vastuvõtt oleks korras ja mängitaks süsteemselt," sõnas Vesik.

Koos mängides alles esimesi samme astuvate Kuivoneni ja Jürgensoni võimalusi EM-il hindab juhendaja isegi kõrgemaks. "Viimasel turniiril Lätis olid tüdrukud mänguliselt üsna head. Nende õige vanuseklassi EM on suve keskel toimuv U-20 EM, siis võib sellel turniiril saada määravaks füüsise vahe. Samas on mõlemad saalihooajast saanud tugeva põhja alla ja kokkuvõttes arvan, et nende võimalused on veidi paremad kui poistel," lisas Vesik.

"Kõige suurem murekoht on see, et meil ei treenita aastaringselt, mistõttu ei saa noorteklassis ka suuri tulemusi nõuda. Kais ja Meius on seda vahet juba tunda saanud, kui varasematel noorte tiitlivõistlustel on teravalt näha saadud, et ainult rannavollele keskenduvad paarid teevad iga aastaga suure sammu edasi," lisas treener.

Tulemusi ja ajakava saab näha siin.