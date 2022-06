Messi möödus Puskasest

Messi on koondise eest löönud 86 väravat, mis on läbi aegade paremuselt neljas tulemus. Liidrikohal asetseb Cristiano Ronaldo (117), teine on Ali Daei (109) ning kolmandat kohta hoiab 89 tabamusega Mokhtar Dahari.

Messi lõi esimese värava penaltist ning oma neljanda väravaga liikus ta mööda ungarlasest Ferenc Puskasest, kes on Ungari koondise eest löönud 84 väravat.

Tegemist oli esimese korraga kui seitse korda maailma parimaks jalgpalluriks valitud Argentiinlane lõi koondise eest viis väravat. Varasemalt on ta suutnud viis väravat lüüa ainult korra. See juhtus 2012. aastal Meistrite liiga mängus Saksamaa klubi vastu, kui Barcelona võitis 7:1 Leverkuseni Bayerit.