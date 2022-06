Crvena Zvezda mängib järgmisest hooajast Euroliigas

Tegemist oli kuuenda ABA liiga karikaga, mis viigistas võitude seisu Partizaniga. Mängu viimased 16 minutit mängiti punkt-punktis. Partizani poolelt viskas viimase veerandi lõpus Kevin Punter kuus punkti ning sellega asuti 73:72 Zvezda ees juhtima. Olulised kolmepunktivisked mängu lõpuosas tabasid Zvezda poolelt Nikola Kalinic ja Nate Wolters.

Zvezda juhtis 58 sekundit enne mängu lõppu 78:75. Seejärel oli mõlemal meeskonnal võimalus skoori teha, kuid pall korvi ei kukkunud. Peale seda tabas Partizan siiski ühe vabaviske ning vahe oli vaid kaks punkti, kuid pärast seda tehti Dejan Davidovacile viga ning tema poolt tabatud kaks vabaviset suurendasid edu neljale punktile. Partizanil oli veel võimalus mäng viigistada pärast ründelauda, kuid Kevin Punteri vise läks mööda.

Zvezda parimana viskas Dejan Davidovac 15 punkti. Partizani poolelt tegi hullu mängu Kevin Punter, kes viskas 27 punkti.

Mängu iseloomustasid väga mitmed väljakuvälised intsidendid. Teise poolaja algus venis, kuna osad Zvezda fännid viibisid tribüünil sellises kohas, kus nad poleks tohtinud olla. Seetõttu võttis kohtunik vastu otsuse see tribüüni osa fännidest tühjendada.

Videos Nate Woltersi poolt tabatud kolmepunktivise.

