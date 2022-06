Ruben Volt jätkab Itaalia meistrivõistlustel esikolmikus

Kõige stabiilsemalt esines 19-aastane Mattias Vahtel, kes sai laupäeval peetud esimeses sõidus 12. ja pühapäevases teises sõidus üheksanda koha.

Vahteli sõnul oli kogu tiimil kuumades oludes probleeme. Näiteks pühapäeval oli õhusooja ligi 35 kraadi. Viimaseks päevaks saadi Honda Civic TCR-id paremini liikuma, aga nigela kvalifikatsiooni tõttu oli tippu jõudmine keeruline. Vahtel pidi mõlemat sõitu alustama 16. positsioonilt.

"Nädalavahetus näitas kogu tiimile, et ükskõik, mis me teeme, siis ilma vastu ei saa. Nii sooja ilmaga on meil kahjuks raskusi. Auto ei jahuta ennast maha ja seetõttu kaotame natuke jõudu. Lisaks oli auto balanss kuni viimase päevani paigast ära. Pühapäeval saime selle pärast pikka tööd paremaks. Sirgetel olime küll teistest aeglasemad, aga kurvides kiiremad," rääkis Vahtel.

Neli nädalat tagasi peetud Imola etapil esikolmikusse jõudnud 16-aastane Ruben Volt näitas Misano kvalifikatsioonis 12. aega. Esimese sõidu lõpetas ta 11. kohal, teise sõidu noor eestlane kokkupõrke tõttu katkestas.

39-aastane Antti Rammo piirdus kvalifikatsioonis 20. ajaga. Esimene sõit läks rehvipurunemise nahka, kirja läks 24. koht. Teises sõidus tuli ta kümnendaks.

Kõigi kolme kiirust mõjutasid ka autodesse pandud lisakilod. TCR Itaalia sarjas lisatakse esiotsa sõitjatele võrdse võistluse eesmärgil lisakilosid. Imolas kvalifikatsiooni võitnud Volti Hondal oli 40 lisakilo, Rammol 30 kilo ja Vahtelil 20 kilo. Juuli keskel peetaval hooaja neljandal etapil, mis toimub Mugellos, eestlaste autodel suure tõenäosusega enam lisakilod koormaks pole.

"40 kiloga oli ikka päris raske sõita. Kui Mugellos kilosid peal pole, läheb kõvasti lihtsamaks," ütles Volt ja lisas, et TCR-klassi auto mass on muidu 1270 kg. Seega mängivad lisakilod päris suurt rolli.

"Tuleb optimistlikuks jääda. Üksinda sõites on meil kiirus kogu aeg olemas olnud, tuleb lihtsalt õigel ajal õiges kohas olla," lausus Volt.

Esimest hooaja Itaalia kereautode sarjas sõitev Rammo oli eelkõige õnnelik pühapäevase sõidu üle, milles ta tõusis kümme positsiooni ja lõpetas ka sõidu kümnendana.

"Arvestades kogu eelnevat, võib sellega rahule jääda. Saime lähimate konkurentidega võrreldes hoogu juurde ja enda arengus sai ka kogu nädalavahetuse jooksul samm edasi tehtud. Positsioonides see võib-olla ei väljendu, aga seestpoolt vaadates sai hästi tehtud. Kümnes koht on korralik punktikoht. Arvestades rasket nädalavahetust ja raskeid tingimusi, tegime kõva tööd. Tiimiga olen väga rahul," ütles Rammo.

Misano etapil võitis esimese sõidu itaallane Salvatore Tavano (Cupra Leon), teises sõidus oli kiireim tema kaasmaalane Michele Imberti (Hyundai i30 N TCR).

Kokkuvõttes juhib 188 punktiga Tavano. Volt langes ühe positsiooni võrra, aga on endiselt kõrges mängus. 134 punkti annavad talle kolmanda koha. Rammo on 71 punktiga 12. kohal ja Vahtel 56 punktiga 16. kohal.