VIDEO | Sõidu võitnud rattur kihutas pärast finišit oma naisele otsa

Kollast liidrisärki hoidnud Chia võitis vihmase kolmanda etapi ning tõstis võidurõõmust käed laiali, kuid kaotas kontrolli ratta üle ja sõitis otsa oma fotograafist naisele, vahendab The Times of India.

Chia ei jõudnud pidurdada ning kokkupõrke tagajärjel lendas tema naine Claudia Roncancio asfaldile pikali. Colombia ajalehe El Tiempo teatel vajas Roncacio nelja õmblust ning ta jäeti igaks juhuks üheks õhtuks haigla järelvalve alla.

Midagi hullemat temaga siiski ei juhtunud. Roncacio oli lihtsalt suures šokis, kirjutab The Times of India.

Absolute MADNESS in the finish of stage 3 in @Vueltacolombia1 ! Luis Carlos Chia wins after swimming through the last km and passing Quiroz on the finish line. While celebrating, he crashed hard into his wife! Incredible stuff. #VColombia2022 pic.twitter.com/Qosqxuwb0M