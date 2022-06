Golfi rajamängus tulid Eesti meistriks Varjun ja Õunap

Nii mõnegi medaliomaniku väljaselgitamiseks läks vaja lisaradasid. Meeste klassis võidutses oma 22. sünnipäeva tähistanud Mattias Varjun, kes alistas finaalis noorema venna Markuse. Mõlemad vennad on Niitvälja Golfiklubi kasvandikud ning Varjunile on see teiseks rajamängu meistritiitliks. Varasem pärines 2019. aastast.

Pronksmedal kuulub käesoleval aastal Richard Tederile (Estonian Golf & Country Club), kes esimesel lisarajal suutis võita Marten Palmi (Niitvälja Golfiklubi).

Naiste klassis läks aga võitja selgitamiseks vaja lausa kolme lisarada. Lõpuks suutis paremuse maksma panna vaid 13-aastane Hannah Õunap (Valgeranna Golfiklubi), jättes teiseks tiitlikaitsja Anete Liis Aduli (Estonian Golf & Country Club). Pronksmedali sai seekord enda valdusse Karola Soe (Saaremaa Golf&Country Club), kes oli parem Triin Marleen Ustalist (Rae Golfiklubi).