Võru klubi kaitses tiitleid nii meeste kui naiste teatejooksus

Naiste klassis võis lühiraja tulemuste põhjal prognoosida võrukeste peakonkurendiks mullust hõbedat, JOKA naiskonda, kus jooksid lühiraja esimene ja kolmas ning N40-klassi võitja. Vaieldamatuks medalipretendendiks oli ka mullune pronks, OK Kape naiskond, kus ankrunaiseks lühiraja hõbemedalist. Võrukeste koosseis oli kõige ühtlasem – sellesse kuulusid lühiraja 4., 5. ja 6. koha omanikud. Kuid üllatusvõimelised olid veel mitmed teisedki võistkonnad.

Avavahetuses tegi oma töö kõige korralikumalt Sigrid Ruul (JOKA), kes tuli teatevahetusse kaheminutilise eduga OK Kobrase ja OK Võru ees. Teises vahetuses sulas JOKA edumaa kiiresti, kui Helle Hallik püüti nooremate ja kiiremate konkurentide poolt kinni. Pisut ootamatult tegi Hallik raja lõpuosas veel suure orienteerumisvea ja lähetas lühiraja võitja, Evely Kaasiku rajale alles viiendana, enam kui üheksa minutit pärast liidriks tõusnud OK Võru, kus jooksis Eleri Hirv. Teist kohta hoidis kahe vahetuse järel OK Kobras, kolmandat OK Kape ja neljandat Tammed.

Ankruvahetuses ei pidanud pingele vastu OK Kobrase noorukese Lorely Kõrveli närv. Võru ankrunaine Kerstin Uiboupin läks peagi oma teed ja Kõrvel jäi mitmete vigade tõttu saagiks tagantpoolt kiiresti lähenenud OK Kape ja JOKA ankrunaistele. Evely Kaasiku oli teist päeva järjest konkurentidest selgelt üle ja tõusis kindlalt teiseks, vähendades vahe võidukalt lõpetanud Võru naiskonnaga finišiks vaid 2.34 peale. Margret Zimmermann tõi OK Kape naised kindlale pronksile.

Naiste esikolmik:

1. OK Võru (Marianne Haug, Eleri Hirv, Kerstin Uiboupin) 2.14.10

2. JOKA (Sigrid Ruul, Helle Hallik, Evely Kaasiku) 2.16.44

3. OK Kape (Merike Vanjuk, Jana Kink, Margret Zimmermann) 2.19.22

Meeste klassis olid selgeteks favoriitideks peale Võru veel OK Ilves lühiraja võitja Kenny Kivikasega ankruvahetuses ja mullune teine, OK Peko. Esimese vahetuse lõpus olid viis meeskonda poole minuti sees ja favoriitidest puudus sealt vaid OK Peko, kes oli koos Harju OK-ga jäänud liidrist kahe ja poole minuti kaugusele. Teises vahetuses läks oma teed OK Võru eest jooksnud Lauri Sild, kes andis Võru ankrumehele teate üle juba ligi neljaminutilise eduga OK Ilvese ees.

Ankruvahetuses tegid OK Võru Timo Sild ja OK Ilvese Kenny Kivikas üksinduses kumbki oma jooksu ja lõpetasid samas järjestuses. Tõsine lahing käis aga pronksi pärast, kus kogu raja püsisid üksteisest 10-15-sekundilise vahega Harju OK võistkonna Läti koondislasest ankrumees Arturs Paulinš ja OK Peko ankrumees Kristo Heinmann. Peaaegu kogu raja ees olnud Paulinš pidi lõpuks siiski 12 sekundiga Heinmannile alla vanduma ja pronksmedalid jäid korraldajaklubile.

Meeste esikolmik:

1. OK Võru (Jaagup Truusalu, Lauri Sild, Timo Sild) 1.49.03

2. OK Ilves (Kaarel Vesilind, Kaarel Hendrik Zernant, Kenny Kivikas) 1.53.17

3. OK Peko (Sergei Rjabõškin, Reigo Teervalt, Kristo Heinmann) 1.55.13