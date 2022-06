Roosiorg sai MM-etapil 22. koha, Talvikut ei lastud teise sõitu

MXGP klassi avasõidus toimus stardi järel avakurvis suur kukkumine, õnneks suutis Roosiorg seal püsti jääda ning ta pääses kohe punktikohale. Sõidu esimese poolega lasi eestlane mitmeid konkurente endast mööda ja langes punktikohalt välja. Sõidu lõpp õnnestus tal aga väga hästi, Roosiorg tegi viimastel ringidel mitu möödasõitu ning tõusis lõpuks 19. kohale.

ooaja esimene sõiduvõit läks šveitslasele Jeremy Seewerile, teisena lõpetas hispaanlane Jorge Prado ja kolmandana üllatuslikult belglane Brent Van Doninck (Yamaha). Stardis kukkunud Tim Gajser (Sloveenia, Honda) suutis lõpuks viiendale kohale tõusta.

MXGP klassi teises sõidus jäi Roosiorg stardi järel viimasele kohale. Sõidu jooksul suutis ta tõusta 20. kohale, kaks ringi enne lõppu kukkus veel sakslane Henry Jacobi ja eestlane tõusis lõpuks sarnaselt avasõidule 19. kohale. Kaheaastase vaheaja järel suutis sõidu võita hollandlane Glenn Coldenhoff, teisena lõpetas Seewer.

Etapi kokkuvõttes tuli Roosiorg nelja punktiga 21. kohale. Etapivõidu teenis 47 punktiga Seewer, teine oli 42 punktiga Prado ja kolmas 34 punktiga Coldenhoff. Samade punktidega jäi neljandaks Gajser, kellele see oli kolmandaks järestikuseks etapist poodiumilt välja jääda. Sarja kokkuvõttes on Roosiorg 32 punktiga 23. kohal. Liidrikohal on 438 punktiga Gajser, teine on 365 punktiga Renaux ja kolmas 339 punktiga Seewer.

MX2 klassi avasõidus käis võitlus esikohale kahe liidri Tom Vialle´i (Prantusmaa, KTM) ja Jago Geertsi (Belgia, Yamaha) vahel. Kuigi stardi järel asus sõitu juhtima Kevin Horgmo (Norra, Kawasaki), siis peagi olid kahel esimesel kohal Vialle ja Geerts. Vialle´i juhtumisel möödus kogu sõidu teine osa ja vaatamata Geertsi püüdlustele kuulus esikoht lõpuks ikkagi prantslasele. Geerts lõpetas sõidu teisena ja sakslane Simon Laengenfelder (GasGas) kolmandana.

MX2 klassi teises sõidus eemaldus teistest kohe sõidu alguses kolmik Benistant, Vialle ja Geerts. Selles järjestuses sõideti pool sõitu, misjärel suutis Geerts sarja liidrist mööduda ning oma meeskonnakaaslase taha teisele kohale tõusta. Mõned ringid hiljem tegi Vialle sõiduvea ning kukkus ja jäi kahest liidrist maha. Kuigi Geerts surus Benistanti kõvasti, ei tekkinud tal ühtegi head möödumisvõimalust ja prantslane võitis sõidu. Geerts lõpetas teisena ja Vialle kolmandana.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 45 punktiga Vialle. Teise koha sai 44 punktiga Geerts ja kolmanda koha 38 punktiga Benistant. Sarja kokkuvõttes suurendas Vialle Geertsi ees edumaa 11-punktiliseks. Kolmas on Laengenfelder, kes kaotab liidrile juba 104 punktiga.

EMX250 klassis laupäevase avasõidu kolmandana lõpetanud Jörgen-Matthias Talviku lootis kõrge koha eest võidelda ka pühapäevases teises sõidus, kuid seda võimalust tal ei tekkinudki. Nimelt jäi ta stardieelsesse ootetsooni paar minutit hiljaks ja starti eestlast ei lubatudki. Arusaamatus tekkis sellest, et laupäeva õhtul muudeti ajakava ja see info Eesti meeskonnani ei jõudnud. Teise sõidu võitis Cornelius Töndel (Norra, Fantic), teise koha sai Lucas Coenen (Belgia, Husqvarna) ja kolmanda koha Rick Elzinga (Holland, Yamaha).

Etapi kokkuvõttes oli Talviku laupäeval teenitud 20 punktiga kaheteistkümnes. Etapivõidu teenis 42 punktiga Elzinga, teine oli 37 punktiga Toendel ja kolmas 36 punktiga Martinez. Sarja kokkuvõttes on Talviku 97 punktiga üheksandal kohal. Liider on 194 punktiga Elzinga. Vaid punktiga kaotab talle Toendel.

Järgmine MM-etapp toimub uuel nädalal Saksamaal Teutschenthali krossirajal.