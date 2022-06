Nazarov mõtleb MM-ile: usun, et paremad jooksud on veel tulemas

Nazarov on hooaega alustanud heade jooksudega, kui püstitas mai viimastel päevadel Poolas ajaga 10,39 isikliku rekordi ning sai laupäeval Manchesteris tugevas vastutuules ajaga 10,55 esikoha.

"Olen hooaja esimeste jooksudega väga rahul. Talvel ei olnud vorm nii terav, suvehooaja [alguses] oskasin valmis olla, et see võtab paar võistlust aega. Suvel ei pruugi ka ilm sprintimiseks sobiv olla, kui on tugev vastutuul, on keeruline aegu joosta. Et olin kolmas ja esimene, näitab, et vorm on hea," rääkis Nazarov intervjuus ERR-ile.

"Lähinädalatel lähen kümnepäevasele tuurile, kus teen kolm võistlust Norras, Tšehhis ja Taanis. Jooksen nii 100 kui 200 meetrit, see tuleb põnevam, sest nüüd peaks vorm juba paremaks minema ja need ajad peaks näitama, milleks võimeline olen," lisas Nazarov.

"Suvehooajaks on ajalised eesmärgid alati olemas, aga ma ei hakka endale piire panema, et jooksen nüüd Eesti rekordi või kiiremini. Minu jaoks on oluline, et võitleksin igal võistlusel esikoha nimel ja seda tehes tulevad ka kiired ajad," arvab sprinter.

Mida peaks Nazarov tegema, et pääseda suvisele MM-ile? "Kuna talvine MM mõjus mu edetabelikohale väga hästi, panime hooaja eel paika, et kolm jooksu alla 10,30 ja MM-koht peaks minu olema. Praegu olen edetabelis täpselt 48. ehk viimane, kes sisse pääseb, aga usun, et mul need kolm paremat jooksu on veel tulemas," sõnas Nazarov.