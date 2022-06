Thompson-Herah: tean, et suudan murda maailmarekordi

Viiekordne olümpiavõitja Elaine Thompson-Herah usub, et suudab lähimate aastate jooksul murda naiste 100 m jooksu maailmarekordi.

29-aastane Jamaicalt pärit sprinter jooksis augustis Eugene'is välja aja 10,54, mis on üldse kõige lähedasem aeg Florence Griffith-Joyneri maailmarekordile 10,49. Hiljuti jooksis Thompson-Herah samal staadionil välja aja 10,79, vahendab BBC.

"Tahaksin murda maailmarekordi, aga ma ei kiirusta. Kui ma ei suuda seda sel aastal, siis on mul võimalus teha seda ka järgmisel või ülejärgmisel aastal," sõnas Thompson-Herah BBC-le.

"Ma tean, et suudan seda. See on minus olemas. Pean lihtsalt suutma oma keha ja vaimu selleks päevaks paika saada. Hetkel ei ole ma sellises vormis, kuid töötan selle kallal," ütles Herah.

Jamaicalanna ei ole veel oma karjääri jooksul suutnud võita maailmameistritiitlit. "Tahan võita ka maailmameistritiitli. See oleks väga oluline lisa minu olemasolevatele medalitele," kommenteeris Herah.